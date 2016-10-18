ЗМІ: В російському банку «Пересвет», який належить РПЦ, обмежили видачу вкладів

Раніше в пресі з'явилися чутки про зникнення топ-менеджера фінансової установи. Банк «Пересвет», статутний капітал якого знаходиться під контролем Російської православної церкви, обмежив видачу вкладів фізичним особам. Зараз клієнти банку можуть отримати на руки не більше 100 тисяч рублів або півтори тисячі доларів, інформує replyua.net.
У самому банку обмеження пов’язують з ажіотажем, який виник після появи чуток про зникнення топ-менеджера установи, повідомляє «Інтерфакс» з посиланням на колл-центр організації.
В кінці минулого тижня російські ЗМІ повідомили про те, що пропав голова правління і міноритарного акціонера «Пересвіту» Олександр Швець. Пізніше в банку спростували цю інформацію. Там заявили, що Швець проходить лікування, а його заміщає віце-президент Павло Панасенко.
У «Пересветі» також відзначили, що не бачать зв'язку між тимчасовою відсутністю голови правління і звітом агентства Fitch. Раніше його аналітики заявили, що банк видав кредити на 12 млрд рублів фіктивним компаніям, яких в природі не існує.
49,7 відсотка акцій банку «Пересвет» знаходяться у власності Фінансово-господарського управління Російської православної церкви (Московський Патріархат). «Пересвет» входить в першу сотню російських банків (44-е місце).
Горячая тема: Савченко заявила, что готова поехать отдохнуть в России
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter