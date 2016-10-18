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Блогер: Путин тайным указом наградил Моторолу посмертно званием «Герой России»!

Блогер: Путин тайным указом наградил Моторолу посмертно званием «Герой России»!
Источники в «ДНР-ЛНР» сообщили, что более часа назад Владимир Путин подписал тайный указ о награждении террориста боевика Арсена Павлова, более известного как Моторола, званием «Герой России» посмертно. Об этом на своей странице в Facebook сообщил украинский блогер Мирослав Олешко, передает replyua.net.

«Информация просочилась благодаря знакомому человеку, который занимался личной охраной Моторолы, но перешел на украинскую сторону. Он до сих пор поддерживает контакты с родными боевика Моторолы. Кроме того, Путин дал поручение выделить квартиру в центре Грозного жене и детям погибшего боевика, а так же разовую помощь в размере 1 миллиона рублей», – сообщил Олешко.

Очень жаль россиян. Сначала на российский народ плюнули, когда наградили званием «Герой России» Рамзана Кадырова, потом назвали в честь его отца мост в Питере, не спросив мнение у жителей города. Теперь на российский народ плюнули, выдумав им нового «героя», алкаша автомойщика, который поехал в Украину убивать украинский народ, грабить жителей Донбасса. За год из бомжа алкаша он превратился в уважаемого среди боевиков человека. Отжал себе чужую квартиру, отжал крутые автомобили для себя и своей молодой женушки. Видимо, этого мало, поэтому Путин решил надарить погибшей вдове еще имущества за счет российских налогоплательщиков, подытожил блогер.

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