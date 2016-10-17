В России создадут "Общество сказочников и защиты русской сказки"

Нет, это не шутка - в Российской Федерации всерьез собираются создать общество сказочников и защиты русской сказки. Это ведомство будет государственным и войдет в состав структуры Министерства культуры России. Заявление об этом сделал Владислав Бахревский во время своего выступления на Международном славянском форуме литераторов – об этом передает replyua.net.
По мнению Бахревского, цель детской литературы, в первую очередь, является пропагандистской. Именно сказки закладывают в детях «первые основы правильного мышления». Также он назвал детские книги «передовым краем борьбы» и добавил, что «чем человек занимается в детстве, что читает – тем он и станет».
Российский литературный деятель подчеркнул, что принципиальное решение о создании ведомства уже принято, сейчас осталось решить только несколько формальностей, в частности – вопрос финансирования. Он подчеркнул, что в русских сказках «содержится народная мудрость», и все знания, полученные человеком из сказок в детстве, «обогащают его мировоззрение, делает его более причастным к своему народу».
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