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Конфискация Гелендвагена и общественные работы стали наказанием для московского "мажора"

Конфискация Гелендвагена и общественные работы стали наказанием для московского "мажора"
Как передает replyua.net со ссылкой на Reuters, московский суд сегодня вынес беспрецедентное решение – пятичасовые гонки по Москве на Гелендвагене и оскорбления полиции закончились для сына вице-президента компании Лукойл не только штрафом в сумме 5000 рублей.

Интернет буквально «взорвался» от видеозаписи гонок в стиле американских боевиков, которые устроил Руслан Шамсуаров, пытаясь скрыться от полиции. В течении пяти часов 22 мая текущего года он уклонялся от задержания и игнорировал требования остановить транспортное средство, находясь за рулем своего Mercedes. В этом видео можно было увидеть практически все возможные нарушение правил дорожного движения – езда «на красный», езда по встречной полосе, пересечение двойной сплошной, вождение транспортного средства без номерных знаков и с тонированными стеклами и многое другое. Он и его друзья, находившиеся в салоне машины, были «в приподнятом настроении», смеялись и оскорбляли полицию, потому что считали, что им все сойдет с рук. Однако, даже у коррумпированной судебной системы РФ бывают исключения – суд заменил первоначальное наказание в виде смешного для этих «мажоров» штрафа на конфискацию автомобиля и 300 часов общественных работ. Конечно же, это решение было принято под огромным давлением общественности, крайне уставшей от подобных столичных гонок, ведь они давно стали в Москве привычным явлением.

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