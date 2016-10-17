Опрос в РФ: россияне осуждают критику Запада по действиям РФ в Сирии

Россияне назвали «безосновательной» критику Запада по действиям России в Сирии, о чем свидетельствуют результаты опроса, проведенного недавно ВЦИОМ, информирует replyua.net.
37 процентов жителей РФ считают, что критика Запада направлена на ослабление России, и только шесть процентов россиян уверены, что операция в Алеппо – большая ошибка, и Запад правильно делает, что давит на Кремль. Оказалось, что больше других протестуют против военной операции в Сирии молодые люди – их набралось около 13 процентов, а вот в категории от 35 лет и старше только 4 процента заявили, что российские власти допустили ошибку, оказав поддержку армии Асада в захвате Алеппо.
Еще около трети россияне признались, что полностью поддерживают вмешательство РФ в сирийский конфликт, 16 процентов даже заявили, что военные действия должны быть более активными, и только 14 процентов граждан уверены, что Кремль должен прекратить операцию в арабской республике. Около 20 процентов жителей РФ отметили, что каждый день следят за новостями и за тем, что происходит в Сирии, а в общей сложности за развитием событий в Сирии наблюдают больше 67 процентов россиян.
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