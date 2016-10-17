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Россия не предоставит Украине газовую скидку

Россия не предоставит Украине газовую скидку
Александр Новак, министр энергетики России, в интервью каналу Россия 24 заявил о том, что он не видит никаких предпосылок для того, чтобы Украина получила скидки на газ, информирует replyua.net.

По словам министра, российская сторона готова заключить контракт с «Нафтогазом», однако сильно сомневается в том, что Украина найдет средства для закупки топлива. Новак подчеркнул, что Украине якобы не хватит газа на весь отопительный сезон, и в хранилища необходимо закачать не меньше полутора миллиардов кубометров, а еще лучше – два миллиарда кубов.

«Наши украинские партнеры продолжают надеяться только на благоприятные прогнозы Гидрометцентра Украины и думают, что предстоящая зима будут теплой. Но нужно смотреть правде в глаза – риски существуют, более того, их ни в коем случае нельзя допускать, и украинским партнерам нужно закачать в хранилища еще как минимум 1,5 миллиардов кубометров природного газа, чтобы без проблем пройти отопительный сезон. Если зимой температуры будут очень низкими, закаченного газа Украине не хватит», резюмировал российский министр энергетики. Также он выразил надежду, что на эту ситуацию обратит внимание Еврокомиссия.

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