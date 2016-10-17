Крупнейшее автопредприятие РФ практически прекратило работу

АвтоВАЗ находится на грани остановки производства – российское агентство ТАСС, сообщает replyua.net, сегодня опубликовало материал, в котором говорится о том, что самый известный в России автомобильный концерн сокращает количество рабочих дней – теперь сотрудники предприятия будут ходить на работу только четыре дня в неделю.
Из-за отсутствия заказов и других проблем концерн будет работать по такому графику до 19 февраля следующего года. На пятидневке останутся лишь те сотрудники, которые заняты на линиях по выпуску таких автомобилей, как Рено-Ниссан, Лада ИксРей и Лада Ларгус. Более того, на линиях, где выпускают перечисленные выше авто, несколько дней назад также сократили длительность рабочего дня. Напомним, что сокращение производства на АвтоВАЗе наблюдается уже не впервые. Ранее, в начале текущего года, концерт также переходил на четырехдневный режим работы.
Помимо этого, руководство компании снизило заработную плату сотрудникам на двадцать процентов. Руководители компании подчеркнули, что в России складывается очень тяжелая экономическая ситуация, и, чтобы не увольнять большую часть сотрудников, было принято решение перейти на новый график работы. Зарплата будет меньше, однако за всеми работниками сохранятся их места.
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