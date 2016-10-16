Путін звинувачує США в «порушенні правил поведінки»

Президент Російської Федерації Володимир Путін, коментуючи двосторонні відносини Росії та Сполучених штатів Америки, звинуватив останніх в «порушенні правил поведінки» на міжнародній арені, - про це replyua.net інформує з посиланням на портал Каспаров.ру.
Так, відповідаючи на питання про можливі «пропорційні заходи» з боку США, Путін наголосив, що, погрожуючи хакерськими атаками на Російську Федерацію, США, по суті, визнають, що вони займаються такого роду діяльністю. Тим не менш, російський президент наголосив, що в цьому «немає нічого нового», бо Сполучені штати «за всіма підглядають і всіх підслуховують». За словами Путіна, у Вашингтоні постійно ведеться шпіонаж і за тими, кого вони вважають противниками, і за союзниками. Далі господар Кремля взагалі спробував пожартувати і, коментуючи слова віце-президента США Джозефа Байдена про те, що він надішле Путіну сигнал про початок хакерської атаки, заявив, що «ми вміємо одне одного послати».
Нагадаємо, на минулому тижні розвідка США оприлюднила результати розслідування хакерської атаки на сервери Демократичної партії США та кількох виборчих дільниці. Відповідно до них, атаки було сплановано і реалізовано російським урядом. Білий дім пригрозив Росії «пропорційною відповіддю».
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