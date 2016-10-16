Путін втратив надію вплинути на вибори в США

Президент Російської Федерації Володимир Путін сьогодні, шістнадцятого жовтня 2016 року, наголосив, що Росія не має наміру впливати на результати президентських виборів у Сполучених штатах Америки, - про це replyua.net інформує з посиланням на портал «Радіо Свобода».
Так, відповідно до коментарів, даних Путіним на підсумковій конференції саміту «БРІКС» в Індії, Кремль не знає чого чекати після виборів президента в США. Російський президент заявив, що не в курсі, чи відбудеться потепління відносин між Москвою і Вашингтоном, як обіцяв Дональд Трамп, чи, навпаки, Гіларі Клінтон реалізує всі свої погрози. Тим не менш, Путін сподівається, що у разі, якщо господинею Білого Дому стане кандидат від демократів, вона скорегує свою войовничу позицію.
Крім того, Путін вирішив заспокоїти своїх «американських партнерів», зазначивши, що у Кремля немає ніяких планів щодо перешкоджання виборчій кампанії в Сполучених штатах. Нагадаємо, сьомого жовтня 2016 року, американська розвідка оприлюднила результати офіційного розслідування, відповідно до якого атаки на електронні поштові скриньки демократів та сервери виборчих дільниць в кількох штатах організовувались та координувались російським урядом. Відтак Білий Дім пообіцяв Кремлю вжити «пропорційних заходів».
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