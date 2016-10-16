Путин назвал саммит в «нормандском формате» «бесперспективным»

Президент Российской Федерации Владимир Путин сегодня заявил, что, по его мнению, предстоящий в ближайшие дни саммит в «нормандском формате», является абсолютно бесперспективным и не стоит того, чтобы быть проведенным – об этом сообщает replyua.net со ссылкой на «Крым.Реалии».
Путин объяснил, что его мнение вызвано сомнительными перспективами результатов этой встречи – нет смысла проводить саммит, если нельзя будет закрепить договоренности, достигнутые в ходе переговоров. Такое заявление президента РФ было сделано во время его визита в Индию, где он участвовал в саммите объединения «БРИКС». Путин добавил, что в целом, встречу на уровне помощников министров провести можно, однако она не будет иметь никаких политических последствий, а переговоры «на высшем уровне» - абсолютно преждевременны. Поэтому, от Российской Федерации на саммит «нормандской четверки», который пройдет в следующую субботу или воскресенье, Путин отправит не более чем помощника. Таким образом, со слов Путина, точная дата проведения этого саммита еще не определена.
Такое же мнение по поводу возможных результатов этого саммита ранее высказывали и украинские власти, в частности – глава МИД Украины Павел Климкин. Ранее он сообщал, что для Украины бессмысленно проводить встречу в «нормандском формате», если нет реальных перспектив достичь каких-либо выгодных для Украины результатов.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter