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Російський авіаносець «Адмірал Кузнецов» - це пересувна екологічна катастрофа – блогер (відео)

Російський авіаносець «Адмірал Кузнецов» - це пересувна екологічна катастрофа – блогер (відео)
Блогер Олександр Коваленко прокоментував оголошену нещодавно інформацію про передислокацію важкого авіанесучого крейсера «Адмірал Кузнецов» до акваторії Середземного моря, - про це повідомляє replyua.net з посиланням на сторінку експерта в Фейсбук.

За словами блогера, ейфорія російської «патріотичної громадськості» з приводу перебазування єдиного в їх флоті авіаносця цілком зрозуміла, але необґрунтована, адже важко знайти більш ненадійне морське судно. За весь час свого існування «Адмірал Кузнецов» більше часу перебував у ремонтних доках, а після кожного такого ремонту потрапляв у якусь аварію. Наприклад, після ремонтних робіт, які проходили два роки, з 1994 по 1995, у судна відмовили силові установки біля берегів Нової Зеландії. В 1996 році авіаносець ледь не протаранив узбережжя Мальти, а в 1998 році з ладу вийшов пульт керування стрільбою.

Тим не менш, наприклад, у Вікіпедії, знайти інформацію про ці випадки доволі складно. Там російські користувачі поділились лише відомостями про інциденти з літаками і загадали лише одну з шести (!) пожеж, які відбулись на судні. Власне, після викладеного стає зрозуміло, що авіаносець «Адмірал Кузнецов» несе загрозу, в першу чергу, для свого персоналу. Для букмекерів це судно – золота жила: можна робити ставки «затоне – не затоне», - підсумував блогер.


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