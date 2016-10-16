Навіщо насправді в Єгипті висадились російські «зелені чоловічки»?

Три сотні десантників із Рязані десантувались на узбережжі Єгипту. Офіційна версія подій – спільні військові навчання, - про це інформує replyua.net з посиланням на матеріали Joinfo.ua.
Так, російське оборонне відомство стверджує, що йдеться про навчання «Захисники дружби-2016», чомусь мало обговорювані в пресі. Спільні заходи, для яких відправлено три сотні російських десантників з технікою та озброєнням, мають продовжуватись до двадцять шостого жовтня 2016 року поблизу міста Ель-Аламейн, розташованого на березі Середземного моря. Офіційна версія подій свідчить, що Москва та Каїр занепокоєні зростанням активності терористів на Синайському півострові. Тим не менш, експерти наголошують, що практичного змісту у спільних військових маневрах з єгиптянами не надто багато. Проте, це приносить політичні «дивіденди».
Таким чином у Кремлі хочуть підкреслити своє зближення з Каїром. Наразі, за винятком військової бази в Тартусі (Сирія), росіяни не можуть похвалитись військовою присутністю в Середземному морі. Тим не менш, геополітичні амбіції вимагають зростання кількості «больових точок» на цьому напрямку. Як зазначає директор Дослідницького центру «Близький Схід-Кавказ» Міжнародного інституту новітніх держав Станіслав Тарасов, «створення коаліції мусульманських держав для боротьби з тероризмом не дає Росії можливості забезпечити постійну військову присутність в регіоні, опираючись виключно на Сирію. Тому РФ варто виходити на провідних «гравців» близькосхідного регіону». Тож насправді за навчаннями стоїть чергова спроба Російської Федерації нав’язати свої військові бази іноземним державам.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter