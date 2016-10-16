Путін розповів про відносини з США і показав Заходу дулю

Як повідомляє replyua.net, Президент Росії Володимир Путін, перебуваючи в Гоа на саміті БРІКС, заявив журналістам на прес-конференції, що Москва не збирається впливати на хід виборчої кампанії в США. Він також повідомив, що від американських друзів можна чекати чого завгодно, в тому числі кібератак. Торкнувся він і процесу врегулювання в Сирії і на Україні.
«Я хочу всіх заспокоїти, в тому числі наших американських партнерів і друзів – ми не збираємося впливати на хід виборчої кампанії США», - зазначив Путін. При цьому він підкреслив, що Москва не знає, що буде після виборів президента в США. За його словами, Хілларі Клінтон обрала агресивну риторику, а Дональд Трамп – закликає до співпраці, але Москва, запевнив Путін, буде «по своєму» працювати з кожним із кандидатів.
Путін також дорікнув про те, що США хоч і провідна економіка світу і велика держава, але в країні багато невирішених проблем, наприклад, величезний державний борг. У цих умовах під час передвиборної кампанії країни вдаються до напрацьованої системи відволікання уваги виборця від своїх власних проблем, вважає Путін. «Сподіваюся, коли пройдуть ці вибори, дебати, цей складний період внутрішньополітичного життя в США закінчиться, сподіваюся, що будуть шанси відновити відносини РФ і США, бо є шанси, щодо перемоги Дональда Трампа», - заявив президент РФ. «Росія не хоче конфронтації з США, але вибір за партнерами», - підкреслив російський лідер.
Путін також згадав, що в 2014 році при підготовці зимової Олімпіади в Сочі США допомогли Росії в забезпеченні безпеки. Путін висловив подяку Вашингтону за цю допомогу. У той же час, коментуючи повідомлення в американських ЗМІ про підготовки ЦРУ кібератак проти Росії, Путін зазначив: «Ну, від наших американських друзів можна очікувати все, що завгодно». У той же час Путін зазначив, що «офіційні органи США за всіма підглядають і підслуховують» і що про це і раніше було добре відомо і це не є секретом. «На це витрачаються мільярди доларів – ЦРУ працює. Є свідчення і визнання. Причому стежать не тільки за своїми потенційними противниками, у всякому разі, за тими, кого вони вважають такими, а й своїми союзниками, в тому числі найближчими», - додав російський лідер.
Слідом Путін торкнувся ситуації в Сирії. Він зазначив, що поінформував колег по БРІКС щодо ситуації в Алеппо. Росія, за словами Путіна, зацікавлена в тому, що в сирійський врегулювання було залучено якомога більшу кількість країн, в тому числі і Францію. Відповідаючи на незручне запитання журналіста, він відкинув думку про те, що відносини Росії і США зруйнувалися через Сирію. Ті, хто так думають – помиляються, повідомив Путін, додавши, що все почалося з Югославії. У той же час влада РФ знаходяться в постійному контакті з адміністрацією Обами, розповів Путін. Контакти тривають по всім напрямкам.
Відповів Путін і про перспективи вирішення конфлікту в Донбасі: «Сподіваюся, що це питання не вічне, і сподіваюся, що всі ці проблеми вирішаться якомога швидше». Він додав, що зустріч в Берліні по Україні буде актуальна, якщо експерти знайдуть конкретні кроки для врегулювання. Слідом Путін прокоментував слова президента України Петра Порошенка про те, що процес застопорився через невирішені проблеми безпеки на Донбасі. Путін вважає, що це лише привід, щоб не виконувати політичну частину мінських угод. «Санкціями проти Росії через Україну або Сирію проблеми не вирішити. Це лише політика стримування Росії і її розвитку», - підкреслив Путін. Слідом, коли йому поставили запитання, чи готова Росія пом'якшити військові дії у відповідь на санкції Заходу, Путін відповів ємко: «Дулю їм».
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