Путін агітує Сі Цзіньпіна змусити США знати своє місце

Росія і Китай зближуються у військовій сфері, проводячи перші спільні військово-морські навчання в Південно-Китайському морі, і знаходять точки перетину на дипломатичному полі, виступаючи єдиним фронтом проти планів США з розміщення американської системи протиракетної оборони в Південній Кореї. Про це днями написав Bloomberg, передає replyua.net.
Зустріч на полях саміту БРІКС стала для Путіна і Сі Цзіньпіна четвертою за останній рік та дванадцятою з моменту вступу голови КНР на посаду. Очевидно, що у Росії і Китаю склалися «унікальні відносини довіри і взаємної підтримки, які продиктовані не так взаємною симпатією, як величчю США». Крім політичного співробітництва, Росія стала найбільшим постачальником нафти для КНР, також зафіксовано зростання обсягу двосторонньої торгівлі на 3,6 відсотка в порівнянні з відповідним періодом минулого року. Але поки залишається неясним, чи готовий Пекін підтримувати Москву в конфліктах, де інтереси Китаю не настільки великі – наприклад, в Сирії і на Україні. Що стосується сирійського кризи, то тут китайська сторона поки дотримується збалансованого підходу, а в Україну взагалі не збирається втручатися.
«Ми сказали росіянам, що Китай – поки лише глобальна економічна, а не геополітична держава. Ми вибірково займаємося проблемами зарубіжних гарячих точок», - розповів старший науковий співробітник Інституту російських, східноєвропейських та центральноазійських досліджень при Китайській академії суспільних наук Чжен Юй.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter