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СпецтемаМанн: Путин хотел показать военную «мощь» ВМФ РФ, а в итоге опозорился на весь мир

Чуркин рассказал о «плохих предпосылках»

Чуркин рассказал о «плохих предпосылках»
Со времен «Войны Судного дня», которая проходила в 1973 году, сейчас отношения России и Соединенных Штатов переживают самые сложные времена. Как информирует replyua.net со ссылкой на Associated Рress, об этом заявил Виталий Чуркин, постоянный представитель РФ при Организации объединенных наций.

«Складывается очень сложная общая ситуация, и она сейчас самая худшая, начиная с 1973 года. Однако, несмотря на то, что отношения России и Штатов дали серьезную трещину, а также, несмотря на то, что существует множество различий во взглядах на войну в Сирии, Соединенные Штаты и Россия все равно продолжают работать над наиболее актуальными проблемами», подчеркнул Чуркин. Напомним, что ранее Сергей Лавров, глава МИДа России, также прокомментировал непростую ситуацию в сложившихся отношениях между двумя странами.

По его словам, ситуация напряженная, но она не перерастет в открытый военный конфликт. Он отметил, что у России такого намерения нет, однако со стороны США подобные заявления звучали, но это должно «остаться на совести американцев». «Я сожалею о том, что сейчас происходит в отношениях США и России», отметил Лавров.

Горячая тема: Манн: Путин хотел показать военную «мощь» ВМФ РФ, а в итоге опозорился на весь мир
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