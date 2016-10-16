Арестович: сможет ли РФ оттяпать себе кусок в виде Одессы?

Недавно Захар Прилепин, российский писатель и известный сторонник «русского мира», заявил, что в следующем году Россия сможет захватить Одессу, и Алексей Арестович, известный военный эксперт, прокомментировал столь скандальное заявление на Апострофе, передает replyua.net.
По словам Арестовича, Россия давно лишила себя всех шансов оттяпать от Украины еще какой-нибудь кусок. «У РФ не осталось больше сил на такие действия – ни политических, ни военных, и РФ не сможет захватить даже пару километров украинской территории, не говоря о таком крупном городе, как Одесса. Историческая возможность России захвата новых территорий была потеряна около года назад, и Дебальцево стал последней попыткой на пути к захвату, но ничего не вышло. Россияне понесли под Дебальцево сокрушительные потери, и на весенне-летнее наступление просто не оставалось сил. Кроме того, сейчас все операции носят лишь оборонительный характер, и россияне защищаются от злого НАТО и украинских военных», считает военный эксперт.
В Украине четыреста тысяч силовиков, а у РФ в сухопутных войсках только 330 тысяч военнослужащих, отмечает Арестович, и ни о каких захватах не может быть и речи. Это не Украине, а России нужно объявлять мобилизацию, уверен эксперт, продолжать вооружать армию, однако, если в РФ действительно объявят мобилизацию, то в стране рухнет абсолютно все – это касается экономики, а также введения новых санкций. Желающих отправиться на фронт не будет – все те фанаты российской пропаганды, которые целыми днями сидят возле ящиков, просто попрячутся, а у РФ не останется ресурсов, чтобы защитить собственные границы.
«Президент РФ давно закрыл «Новороссию», и это было сделано после заявления о том, что ЛДНР могут стать частью Украины, но только после получения особого статуса. Непонятно, для чего Путин тянет время. Кроме того, не за горами 2018 год, когда в РФ состоятся очередные президентские выборы. И вот в этот момент президенту России примпомнят все – Боинг, операцию в Сирии, Украину, убийство Литвиненко. А если Путину захочется столкнуться в Сирии с США, то это будет означать полный конец. По имиджу Путина будет нанесен сокрушительный удар, и после поражения он может еще раз попытаться отыграться», пишет Арестович.
В этом случае Путин может выбрать мишенью Прибалтику или снова Украину, отмечает эксперт, но военные возможности России к тому времени будут очень ограниченными. Российской мощи больше не существует, и речь идет только о грандиозном медийном продукте. Нужно прекращать обсуждения возможного захвата Одессы или других городов, поскольку Путин стратегически проиграл, уверяет Арестович.
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