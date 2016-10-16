Путін – надзвичайного таланту людина. За що не візьметься – все прахом – блогер

Український блогер Едмонд Дантес прокоментував останні новини, пов’язані з «успіхами» Російської Федерації на зовнішньополітичній арені, - про це replyua.net інформує з посиланням на власну сторінку експерта в Фейсбук.
Так, за словами блогера, є наразі є дві свіжі новини і одна з них закономірно витікає з іншої. По-перше, сьогодні в Лозанні відбулась зустріч, на якій мали зробити хоч кілька кроків до врегулювання сирійського конфлікту. Але, як зазначив очільник Міністерства закордонних справ Туреччини, ніяких домовленостей так досягнено і не було. А це значить, що російські військові продовжать рівняти з землею Алеппо та інші сирійські міста, не відділяючи одне від одного помірковану опозицію, терористів та мирне населення. По-друге, федеральний канцлер ФРН Ангела Меркель наголосила, що негуманні дії росіян в Алеппо мають потягти за собою покарання: імовірно, санкції торкнуться авіабудування та оборонно-промислового комплексу. І якщо це відбудеться, то, цілком імовірно, сьогоднішній мільярдний контракт з індійцями кане в Лету. Адже, відповідно до умов договору, росіяни мають поставити Індії гелікоптери Ка-226Т, двигуни Arrius 2G1 для яких робить французька компанія Turbomeca.
Як бачимо, питання щодо пом’якшення антиросійських санкцій вже не стоїть – санкції будуть продовжені і навіть, можливо, посилені. Все-таки надзвичайного таланту людина цей ваш Путін – за що не візьметься – все прахом, - підсумовує блогер.
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