У Москві псевдо-екстрасенси обманули людей на 52 мільйони

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Правоохоронцями російської столиці було порушено кримінальне провадження у доволі екзотичній справі, - про це replyua.net інформує з посиланням на матеріали, розміщені виданням «Росбалт».Так, як повідомили сьогодні, п’ятнадцятого жовтня 2016 року, речники Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації, кримінальне провадження стосується восьми «екстрасенсів», які шляхом шахрайських дій отримали п’ятдесят два мільйони рублів від ста шістдесяти одного постраждалого. У період з вересня 2013 року по серпень 2015 року шахраї обдзвонювали людей, пропонуючи їм консультації вигаданого ними Центру парапсихології та знахарства. Відтак вони переконували своїх «пацієнтів» перевести на їх рахунки різноманітні суми коштів за проведення «дистанційних сеансів лікування з профільними спеціалістами». Ціна кожного «сеансу» визначалась як матеріальним становищем потерпілого, так і «тяжкістю» проблеми, яку йому приписували шарлатани. Крім того, для «закріплення ефекту» потерпілим продавали іконки та «цілющі амулети».Наразі організатора злочинної групи та шістьох її учасників заарештовано. Ще одна фігурантка справи знаходиться під зобов’язанням про невиїзд. Справу передано до суду.