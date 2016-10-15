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Росія втратить останнього союзника? ФСБ розстріляло шхуну з КНДР

Росія втратить останнього союзника? ФСБ розстріляло шхуну з КНДР
Співробітниками російської Федеральної служби безпеки було розстріляно риболовецьку шхуну під прапором Північної Кореї в акваторії Японського моря, - про це replyua.net інформує з посиланням на матеріали видання «Цензор.нет».

Так, інцидент стався сьогодні, п’ятнадцятого жовтня 2016 року, у виключній морській економічній зоні Російської Федерації. ФСБ затримала риболовецьке судно «Дае Янг 10», що ходить під прапором Корейської народно-демократичної республіки. На борту перебували сорок вісім чоловік. Під час перевірки в трюмі судна було виявлено незаконно видобуті морепродукти. Як зазначають російські правоохоронці, екіпаж судна поводився агресивно, вказівки виконувати відмовлявся. Потім члени команди вирішили втекти і судно почало рух в сторону територіальних вод КНДР.

На постріли зі стрілкової зброї на судні не реагували, тому співробітники ФСБ застосували крупнокаліберний кулемет. Судно втратило хід і правоохоронці змогли його затримати. Як виявилось, у результаті обстрілу дев’ятеро осіб було поранено, один із них помер. Членів команди човнами берегової охорони було евакуйовано в російські порти. Корейська сторона поки-що ніяк не прокоментувала інцидент.

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