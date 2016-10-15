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Чуркін вважає, що відносини Росії і США не були такими поганим з часів Судного дня

Чуркін вважає, що відносини Росії і США не були такими поганим з часів Судного дня
Постійний представник Російської Федерації при ООН Віталій Чуркін в інтерв’ю західному виданню повідомив, що двосторонні зносини між Росією а Сполученими штатами Америки перебувають у найгіршому стані за останні сорок років, - про це replyua.net інформує з посиланням на портал Лента.ру.

Так, за словами Чуркіна, «ситуація наразі дуже погана, напевно, найгірша з часів війни 1973 року». Причиною тому слугує, на думку дипломата, «нестача поваги та серйозних дискусій з політичних питань». Далі російський постпред знову почав розповідати про посягання НАТО на безпеку Росії. Однією з найбільших провокацій Чуркін назвав саміт НАТО 2008 року, на якому було ухвалено рішення прийняти до Північноатлантичного альянсу Україну та Грузію.

Поворотним моментом у стосунках Російської Федерації і Сполучених штатів дипломат вважає 2014 рік (напевно, у Москві й досі не можуть зрозуміти, чому Вашингтон не підтримав окупації Кримського півострова й Донбасу – ред.). Тим не менш, Чуркін наголошує, що співпраця двох держав у деяких сферах не припинилась і є доволі ефективною. Як приклад він навів резолюції Ради Безпеки ООН з приводу Сирії та домовленості щодо ліквідації ядерної програми з Іраном.

Горячая тема: Французький телеканал France24 розповів на всю Францію, що на Донбасі повно російських військ
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