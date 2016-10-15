Зарубіжні банки, що працюють на російському ринку, прощаються з рублем

Іноземні інвестори, що працюють в РФ, не вірять в позитивні перспективи російської валюти. Гравці ринку стверджують, що два з трьох зарубіжних інвесторів придбали російську валюту за ціною в 67-68 рублів за долар. Тепер же вони стрімголов намагаються перекласти «дерев'яний» в інші грошові знаки. Інтерес до рубля виявляють лише російські компанії, яким доводиться виплачувати заробітні плати в рублях, повідомляє replyua.net.
Негативно на рубль вплине й те, що в грудні очікується підвищення ставки Федеральної резервної системи США, що зміцнить долар і завдасть удар по нафтовим котируванням, а, отже, по рублю. Зіграє свою роль і зростання напруженості між Росією і Заходом через сирійський та український конфлікт.
Такий розвиток ситуації підтверджує той факт, що іноземні інвестори, які працюють в Росії, не тільки збувають рублі, а й нарощують накопичення в доларах.
Як зазначає директор Інституту стратегічного аналізу ФБК Ігор Ніколаєв, «те, що іноземці позбавляються від рублів, схоже на правду. Крім підвищення ставки ФРС на вартість «дерев’яного» може вплинути і негативний тиск на вартість нафти з боку ОПЕК та інших великих видобувачів нафти, які, схоже, не збираються знижувати виробництво «чорного золота». Все це призведе до того, що курс долара до кінця грудня зашкалить за 70 рублів».
Для росіян, які продовжують надіятися на рубль, це буде вкрай неприємним моментом. Все це побічно свідчить про те, що віра в долар, а не в нафту, продовжує зростати. Так що перспективи російської валюти здаються кепськими. І 70-75 рублів за долар, можливо, буде одним з кращих варіантів.
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