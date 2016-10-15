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Участники Форума свободной России потребовали освободить всех политзаключенных-граждан Украины, удерживаемых в российских тюрьмах

Участники Форума свободной России потребовали освободить всех политзаключенных-граждан Украины, удерживаемых в российских тюрьмах
Сегодня на Втором Форуме свободной России, прошедшем в Вильнюсе, было принято решение о выдвижении требования к российским властям об освобождении всех крымских татар, арестованных на оккупированной Россией территории Украины по политическим мотивам. – об этом передает replyua.net со ссылкой на «15 минут».

По мнению большинства участников форума, политика Кремля в отношении крымскотатарского народа имеет репрессивный характер. Все уголовные дела, которые заведены против крымских татар на оккупированном полуострове, являются сфабрикованными и политическими – такое мнение высказали участники мероприятия. По итогам форума был сформулирован документ, адресованный правительство РФ. В этой резолюции его участники просят российских властей освободить всех украинцев, арестованных по политическим мотивам, из плена. Также участники форума заявили, что полностью осуждают агрессию России на территории Украины, в том числе аннексию Крымского полуострова. По их словам, действия российских властей на оккупированном полуострове нарушают права коренного населения Крыма – крымских татар и других граждан Украины. В резолюции подчеркивается, что запрет Меджлиса крымскотатарского народа является незаконным и должен быть отменен.

Напоминаем, что вчера во всем мире прошла акция в поддержку граждан Украины, незаконно удерживаемых в российских тюрьмах – таких людей уже десятки.

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