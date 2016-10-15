Российские военные обстреляли северокорейское рыболовное судно

Associated Press пишет, что один северокорейский рыбак был убит и еще восемь граждан Северной Кореи получили ранения вследствие обстрела их рыболовного судна пограничниками Федеральной службы безопасности – об этом передает replyua.net.
Федеральная служба безопасности, в структуру которой входят береговая охрана и пограничная служа, сегодня заявила, что в территориальных водах Российской Федерации в Японском море был обнаружен рыболовный траулер, плавающий под флагом Северной Кореи. Сотрудники ФСБ открыли по судну огонь, вследствие чего погиб один член экипажа, еще восемь получили ранения. Все находившиеся на борту были задержаны. На траулере нашли незаконно выловленные биологические морские ресурсы, в частности – рыбу.
Представители ФСБ объяснили, что они открыли огонь из-за того, что после требования остановиться, судно начало пытаться сбежать. Когда сотрудники ФСБ взошли на борт траулера, по их словам, северокорейцы пытались отобрать у них оружие. В ходе перестрелки был поврежден двигатель судна, и оно требует ремонта. Также представители ФРС заявили, что «судьба иностранных браконьеров теперь будет решаться судом Российской Федерации».
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