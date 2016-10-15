Росія відправила до берегів Сирії свій єдиний важкий авіаносець

Стало відомо, що Росія сьогодні направила до берегів Сирії важкий авіаносний крейсер «Адмірал Кузнєцов», який входить до складу Північного флоту РФ. Це єдиний корабель такого типу, що є на озброєнні Військово-морського флоту Росії, інформує replyua.net.
Офіційно ця інформація поки не оголошувалася, але про відправку авіаносця повідомили вже кілька російських інформагентств. «Адмірал Кузнєцов» йде в Середземне море в супроводі кількох бойових кораблів. Він увійде до складу постійного оперативного з'єднання ВМФ РФ в Середземному морі.
Агентство «Інтерфакс» зазначає, що похід триватиме чотири-п'ять місяців. У складі авіакрила «Адмірала Кузнєцова» - новітні винищувачі МіГ-29КР і МіГ-29КУБР, а також літаки Су-33. Крім того, для крейсера готували бойові вертольоти Ка-52К «Катран» (корабельна версія Ка-52 «Алігатор»).
На даний момент оперативне з'єднання ВМФ РФ в Середземному морі налічує близько десяти кораблів. Військовий експерт, генерал-полковник у відставці Леонід Івашов повідомляв «Інтерфаксу», що Росія вперше в своїй новітній історії застосує палубну авіацію не в ході навчань, а в бойовій обстановці. «Мабуть, будуть піднімати літаки, і вони будуть виконувати якісь завдання. Ще не було такого прецеденту, щоб корабельну авіацію використовували проти берега», - згоден з ним колишній начальник Головного штабу ВМФ РФ адмірал Віктор Кравченко.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter