Портников: Россия чудесным образом превратилась в сталинские времена

По мнению Виталия Портникова, убийство Бориса Немцова в России стало началом абсолютно новой эпохи в современной России. Россия до его смерти еще могла претендовать на «другую политику», однако после гибели Немцова она не только не сможет вернуться в цивилизованный мир, но и никогда уже не достигнет взаимопонимания элит – об этом передает replyua.net.
Блогер подчеркивает, что убийство Немцова стало символом разрушения договоренностей, достигнутых между представителями российских элит еще во времена Советского союза. До этого в РФ никогда не убивали политиков из высших кругов, а Немцов был именно таким – экс-вице-премьер-министром, в свое время вероятным преемником Сталина.
Портников сообщает, что, если вспомнить российскую историю, расправы над оппозицией в стране продолжались до смертей Сталина и Берии – после этого, уничтожение членов политбюро при смене власти в СССР не происходило. Хрущева отправили на пенсию, Горбачева временно изолировали. «Сейчас Российская Федерация – это государство с размытыми границами, игнорирующее международное право. До убийства Немцова в ней существовала хоть какая-то внутренняя стабильность, были гарантии безопасности элиты. Однако 2015 год стал для РФ решающим. Теперь, в случае ближайшего экономического и политического кризиса, Россия захлебнется в крови», - пишет Портников. Журналист отмечает: «Если в современной РФ будет происходить переворот, то Путина, без сомнений, не оставят в живых. Если заговорщиков схватят, с ними расправятся еще до суда, поскольку смертной казни в России нет – в обоих вариантах последствия для страны будут ужасными».
Портников резюмирует: «Многие россияне полагают, что их страна находится в состоянии временной нестабильности, однако это не так. На самом деле, Россия давно уже скатилась в пропасть и любой фактор, дестабилизирующий сегодняшнее хрупкое равновесие, вызовет масштабные социальные потрясения. И с этим уже ничего поделать нельзя, ничего не изменить. Когда это произойдет, россияне поймут, что раньше в их стране царила стабильность. Система, выстроенная Хрущевым, Горбачевым, Ельциным, разрушена. В России царят сталинские времена».
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