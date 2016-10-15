Кремль: Россия не вторгалась в Польшу в 1939 году

Как сообщает replyua.net, российские власти занялись переписыванием учебников истории. Однако, дело не просто в искажении отдельных фактов и дезинформации – за «неправильную» позицию в Российской Федерации можно угодить в тюрьму.
The National Interest сообщает о том, что российского блогера Владимира Лузгина предали суду за якобы нарушение Закона РФ «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов» а также ряда других нормативных актов. Лузгин на своей странице в социальной сети сделал репост публикации о Степане Бандере, в которой, помимо всего прочего, указывалось, что «Немецкие нацисты и советская армия совместно совершили военное вторжение на территорию Польши, начав тем самым Вторую мировую войну первого сентября 1939 года. Фактически, это означает, что эти два государства-агрессора тесно сотрудничали, однако, при этом, почему-то виноват воевавший с советскими солдатами Бандера, который впоследствии долгое время провел в немецком концентрационном лагере». Американское издание подчеркивает, что сам факт репоста статьи о Бандере, конечно же, не пришелся по душе ни российским властям, ни обществу России, однако, самой главной проблемой блогера стала именно приведенная выше цитата.
До введения в действие в 2009 году этого закона РФ практически в любом учебнике истории было написано, что в августе 1939 года СССР и Германия заключили секретное соглашение, известное как «Секретный дополнительный протокол к Договору о ненападении между Германией и СССР» - статья о б этом на Википедии все еще есть. В соответствии с этим соглашением были поделены «сферы интересов» стран, в частности, в нем были признаны территориальные интересы СССР в Брибалтике, Финляндии и Польше. И когда Германия первого сентября 1939 года ввела войска в Польшу, советские власти начали действия в соответствии с этим протоколом – спустя две недели советская армия перешла границу Польши. И факт введения советских войск на территорию суверенного польского государства до 2009 года никто в России не отрицал. Однако теперь все по-другому. Судебный орган РФ назначил Лузгину наказание в виде штрафа в сумме двести тысяч рублей, признав его виновным в совершении административного правонарушения.
Суд обвинил Лузгина в том, что он «публично отрицал факты» установленные Международным уголовным трибуналом в Нюрнберге, а также публично обвинял советских властей в деяниях, не подтвержденных этим судом. Иначе говоря, из положений статьи 6 упомянутого закона РФ логически следует, что, поскольку, Международный уголовный трибунал не постановил, что СССР вторгся в Польшу, об этом заявлять нельзя – в противном случае это будет распространением ложной информации о действиях СССР в годы войны. И это несмотря на то, что юрисдикция Нюрнбергского трибунала распространялась только на преступления, совершенные нацистами Германии, а СССР был одни из его организаторов. Еще больше противоречий вызывает принятие Государственной Думой в 2010 году закона, в котором Сталин был признан виновным в совершении массового убийства поляков в Катыни в 1940 году. Тогда, на территории Польши, сотрудники НКВД по приказу Сталина расстреляли двадцать две тысячи польских офицеров.
Американское издание подчеркивает, что законы, запрещающие инакомыслие в трактовке тех или иных исторических событий и фактов, существуют во многих странах. В частности, законы, запрещающие отрицание геноцида европейского народа, совершенного нацистской Германией, существуют в двадцати двух странах. Однако вся разница в том, для каких целей эти законы принимаются, в чем причины этих запретов. Многие могут в Западном мире могут заявлять, что запрет постов про Бандеру или Гитлера – это цензура, однако для людей, пострадавших от преступлений эти диктаторов, такие ограничения покажутся вполне оправданными. По мнению The National Interest, такое поведение правительства РФ указывает лишь на то, что в России со сталинских времен ничего не поменялось, ведь, запрещая критику действий властей СССР, она фактически признает за них ответственность и принимает историческое наследие СССР. Если бы Россия хотела заявить, что она изменилась с тех времен, то признала бы ошибки Советского союза.
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