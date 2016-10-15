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Російський десант висадився в Єгипті

Російський десант висадився в Єгипті
Кремль продовжує імітувати боротьбу з тероризмом, поширюючи свої військові сили в нових країнах, тепер на Африканському континенті. Так за офіційною інформацією, російські десантники відправлені до Єгипту боротися з тероризмом, а саме – для участі в спільних антитерористичних навчаннях «Захисники дружби – 2016», повідомив представник прес-служби Міноборони РФ по ПДВ Євген Мєшков, інформує replyua.net.

Десантники на навчаннях в Єгипті будуть одягнені в нову форму для жаркого клімату. «Сьогодні початок перекидання російських десантників до Єгипту позначило старт антитерористичних навчань «Захисники дружби – 2016», - сказав Мєшков, зазначивши, що для російських військових ці навчання -" один з перших дослідів проведення спільних заходів парашутно-десантних підрозділів двох країн на території Африканського континенту».

Він уточнив, що перекидання військ зі своїм озброєнням і технікою з російського військового аеродрому «Дягілєва» в Рязанській області здійснюють літаки військово-транспортної авіації Іл-76. Спільні російсько-єгипетські антитерористичні навчання «Захисники дружби – 2016» пройдуть на території Єгипту з 15 по 26 жовтня. В ході їх проведення планується задіяти кілька аеродромів та понад 15 вертольотів і літаків різного призначення, а також 10 одиниць бойової техніки, десантованих на парашутних системах, і більше 500 військовослужбовців обох країн.

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