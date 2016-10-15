валюта
СпецтемаОлланд: если Путин еще что-то вытворит, Украина войдет в НАТО

Російські десантники вирушили на навчання до Єгипту

Російські десантники вирушили на навчання до Єгипту
Заплановано одночасну висадку понад 300 десантників з використанням парашутних систем «Т-10В» та «Д-10». Почнуться навчання вже 15-го, а завершаться 26-го жовтня. Представники повітряно-десантних військ Російської Федерації сьогодні, 15-го жовтня, прямують до Єгипту для того, щоб взяти участь в навчаннях «Захисники дружби 2016». В заході також прийматимуть участь десантні війська Єгипту. Як повідомляє replyua.net, російських військових переправлять до Єгипту військово-транспортні літаки Іл-76 з Рязанської області. Про це розповіли у прес-центрі Міноборони РФ.

«Міжнародні військові навчання між російськими та єгипетськими десантниками будуть проходити вперше», - зазначили в міністерстві. Під час маневрів запланована одночасна висадка понад 300 військовослужбовців з застосуванням парашутних систем «Д-10» та «Т-10В». Навчання будуть проходити з 15-го по 26-те жовтня. Як зазначалося раніше, влітку минулого року Збройні сили Росії та Єгипту провели спільні військово-морські навчання. Під час цих навчань військово-морські сили Єгипту та Російської Федерації з підтримки авіації відпрацьовували задачі по захисту морських шляхів. Головною метою навчань, за словами військових, ставили навчитися співпрацювати військам двох країн у виконанні непростих навчальних завдань.

Горячая тема: Казанский: Между Узбекистаном и Украиной назрел международный скандал
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
14 окт 2016
19160

Казанский: Между Узбекистаном и Украиной назрел международный скандал

Еще в начале сентября, когда умер узбекский президент Каримов, на его похороны ездила съемочная группа канала ТРК «Украина», которая сняла сюжет о жизни в Узбекистане. В сюжете не было никаких


Свежие новости

Спочатку безпека, потім політика - Порошенко

Немецкий канцлер предъявила Путину ультиматум

Російський десант висадився в Єгипті

Російські десантники вирушили на навчання до Єгипту

Дэн Браун пообещал написать книгу об Украине

В зоне АТО останутся только контрактники, - Полторак

У Луганській області під артилерійським вогнем загинуло двоє наших захисників

Советолог: вина доказана, но в дело вступают бизнес и политика

Саакашвілі: Рішення грузинської групи в ПАРЄ щодо України - ганьба

Военный эксперт: с Путиным договариваются, как с Гитлером

На Донеччині правоохоронці затримали представника російської розвідки

В этом году гранаты смогут себе позволить только самые богатые украинцы

Эксперт: в следующем году украинцев ждет новый «газовый сюрприз»

Ученые сделали сенсационное открытие о беременных

Том Хэнкс сделал важное заявление о Трампе

Портников объяснил фанатичную любовь россиян к Путину

Кобзон поет в Луганске и собирается в Донецк

На АЗС Украины топливо разбавляют авиакеросином

В Украине начнут выращивать новый сорт зерновых

Путин начал готовить свой народ к ядерной войне, - СМИ

 Новости за день