Російські десантники вирушили на навчання до Єгипту

Заплановано одночасну висадку понад 300 десантників з використанням парашутних систем «Т-10В» та «Д-10». Почнуться навчання вже 15-го, а завершаться 26-го жовтня. Представники повітряно-десантних військ Російської Федерації сьогодні, 15-го жовтня, прямують до Єгипту для того, щоб взяти участь в навчаннях «Захисники дружби 2016». В заході також прийматимуть участь десантні війська Єгипту. Як повідомляє replyua.net, російських військових переправлять до Єгипту військово-транспортні літаки Іл-76 з Рязанської області. Про це розповіли у прес-центрі Міноборони РФ.
«Міжнародні військові навчання між російськими та єгипетськими десантниками будуть проходити вперше», - зазначили в міністерстві. Під час маневрів запланована одночасна висадка понад 300 військовослужбовців з застосуванням парашутних систем «Д-10» та «Т-10В». Навчання будуть проходити з 15-го по 26-те жовтня. Як зазначалося раніше, влітку минулого року Збройні сили Росії та Єгипту провели спільні військово-морські навчання. Під час цих навчань військово-морські сили Єгипту та Російської Федерації з підтримки авіації відпрацьовували задачі по захисту морських шляхів. Головною метою навчань, за словами військових, ставили навчитися співпрацювати військам двох країн у виконанні непростих навчальних завдань.
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