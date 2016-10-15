Военный эксперт: с Путиным договариваются, как с Гитлером

С Путиным в принципе невозможно договориться, также, как в свое время политики не могли договориться с Адольфом Гитлером. Как информирует replyua.net, об этом «Слову и Делу» рассказал Игорь Лосев, известный военный эксперт.
По его словам, нормандские переговоры России не нужны, и в данный момент они не принесут никаких результатов, и Западу нужно понять, что остается только один механизм – нужно максимально давить на Кремль, чтобы показать, что у него больше нет ни одного шанса на обман, и за свою агрессию он понесет наказание. «Война идет уже два года, и все поняли, какая тактика у Путина, - он запугивает, а потом на переговорах дожимает все стороны. Однако на этом этапе путинская тактика может потерпеть полный крах, и в переговорах больше нет никакой необходимости», считает Лосев.
Также эксперт прокомментировал напряженные отношения между Россией и Францией, отметив, что французы постоянно меняют позицию, и, кроме того, Франция – это не та страна, которая может сильно повлиять на судьбу оккупированных территорий Донбасса. Напомним, что в Кремле выразили готовность к новым переговорам в нормандском формате.
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