Портников объяснил фанатичную любовь россиян к Путину

Россияне уважают своего президента не за то, что он аннексировал Крым – им нравится, что Россию снова начали бояться в большинстве стран.
Как передает replyua.net, об этом Виталий Портников пишет на Грани.Ру. По словам журналиста, Путина любит агрессивное, но послушное большинство за то, что президенту удалось вернут сталинский режим, а не Крым, и РФ теперь опять боятся во всем мире, и народу такая политика пришлась по душе. «В России страх становится нормой, им нравится уравнивающая всех бедность, но при этом россияне не берут в расчет богатство власти, а также то, что жируют в Москве. На то она и Москва, чтобы ее ненавидеть», отмечает журналист.
По его мнению, всенародная любовь Путину будет обеспечена тогда, когда он начнет не только запугивать, но и сажать. «За это воевали деды. Но не те, которые защищали родину от Гитлера, а те, которые напали на нее вместе с Лениным и Сталиным. Путин не начнет сажать, потому как не успеет. Он сгниет, и от него в России не останется и следа, однако останется агрессивно-послушное большинство», уверен Портников.
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