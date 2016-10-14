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Лавров обвинил США в намеренном невыполнении условий перемирия в Сирии

Лавров обвинил США в намеренном невыполнении условий перемирия в Сирии
Как сообщает replyua.net, ссылаясь на Associated Press, Сергей Лавров заявил, что главной целью завтрашних российско-американских переговоров по Сирии является достижение договоренности о новом перемирии, однако подчеркнул, что американской стороне не удастся выполнить их условия.

Завтра в Лозанне состоится встреча между министрами иностранных дел и высших чиновников нескольких стран, в частности – США и РФ, а также Саудовской Аравии, Ирана, Катара и Турции. Возможно участие в переговорах представителей и других государств Ближневосточного региона. Однако, и американская, и российская стороны очень скептически настроены по поводу этих переговоров.

В частности, Лавров заявил, что самой главной причиной провала предыдущего соглашения о прекращении огня в Сирии является неспособность Соединенных Штатов Америки отделить группировки умеренных оппозиционных повстанцев от террористических исламистских группировок Фронта Нусра и боевиков «Исламского государства». Представители ближневосточных стран, которые будут присутствовать на встрече Сергея Лаврова и Джона Керри, имеют связи с группировками сирийских повстанцев, что, возможно, будет иметь влияние на достижение договоренности.

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