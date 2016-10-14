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Россия опровергает гибель шесть российских военных в Сирии

Россия опровергает гибель шесть российских военных в Сирии
Российское информационное агентство «Интерфакс» заявило, что информация, распространенная последнее время в западных СМИ о гибели в Сирии нескольких российских военнослужащих – это «выдумка», не более, чем «информационный вброс» - об этом передает replyua.net.

Российское СМИ подчеркнуло, что все служащие ВС РФ в Сирии абсолютно здоровы и живы, а сообщений о смерти шести из них – не более, чем риторика. По словам журналистов «Интерфакс», Министерство обороны РФ заявило, что все военнослужащие РФ, находящиеся в Сирии продолжат выполнять боевые задания «на зависть врагам».

Напоминаем, что ранее боевики одной из сирийских повстанческих группировок заявили, что им удалось убить шестерых военнослужащих ВС РФ. По словам боевиков из «Файлак аль-Шам», их убийство произошло в провинции Хама в момент столкновения повстанческих сил с сирийскими и иранскими военными, которых сопровождали военнослужащие РФ. Также исходя из сообщения, размещенных на сайте боевиков, можно сделать вывод, что этих российских военнослужащих выслеживали в течение нескольких месяцев.

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