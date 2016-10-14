Порошенко закликав Захід перестати бути наївним

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Президент України Петро Порошенко опублікував статтю у німецькому виданні «Frankfurter Allgemeine Zeitung», у якій закликав західних політичних лідерів «зняти рожеві окуляри» щодо справжніх намірів Кремля, - про це replyua.net інформує з посиланням на ресурс «Цензор.нет».Так, на думку президента, яку він виклав для німецького видання у статті «Кінець маскараду», цивілізовані країни мають перестати бути наївними, якими вони були у 2008 або в 2014 році. Росія не збирається зупиняти агресію. І спровоковані нею конфлікти по всьому світу не закінчаться, аж поки у Кремлі не отримають належної відповіді. Застосовувані Москвою безсоромні обман і маніпуляції залишаються ефективними лише за умови, що в їх жертв немає солідарності і спільного бачення шляхів вирішення проблеми. І саме тому зараз потреба у і першій, і в другому надзвичайно висока. Це, у тому числі, означає і продовження санкцій до того моменту, аж поки не буде відновлено суверенітет та територіальну цілісність України.У своїй статті президент стверджує, що ті санкції, які наразі застосовано західними державами до Російської Федерації, утримують останню за столом переговорів і дозволяють уникнути ще більших людських жертв.