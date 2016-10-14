Порошенко закликав Захід перестати бути наївним

Президент України Петро Порошенко опублікував статтю у німецькому виданні «Frankfurter Allgemeine Zeitung», у якій закликав західних політичних лідерів «зняти рожеві окуляри» щодо справжніх намірів Кремля, - про це replyua.net інформує з посиланням на ресурс «Цензор.нет».
Так, на думку президента, яку він виклав для німецького видання у статті «Кінець маскараду», цивілізовані країни мають перестати бути наївними, якими вони були у 2008 або в 2014 році. Росія не збирається зупиняти агресію. І спровоковані нею конфлікти по всьому світу не закінчаться, аж поки у Кремлі не отримають належної відповіді. Застосовувані Москвою безсоромні обман і маніпуляції залишаються ефективними лише за умови, що в їх жертв немає солідарності і спільного бачення шляхів вирішення проблеми. І саме тому зараз потреба у і першій, і в другому надзвичайно висока. Це, у тому числі, означає і продовження санкцій до того моменту, аж поки не буде відновлено суверенітет та територіальну цілісність України.
У своїй статті президент стверджує, що ті санкції, які наразі застосовано західними державами до Російської Федерації, утримують останню за столом переговорів і дозволяють уникнути ще більших людських жертв.
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