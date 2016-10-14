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Ахеджаков: Мазохізм – основа національної ідеї Росії

Ахеджаков: Мазохізм – основа національної ідеї Росії
Саме так блогер Кім Ахеджаков прокоментував встановленні в Орлі пам'ятника Івану Грозному! Пам'ятник неадекватному психопату, який залив кров'ю всю Росію, а в пориві гніву відрубував голови і садив на палі, цитує блогера replyua.net.

«Хто сказав, що в Росії можливий Майдан або взагалі організований протест? У країні, де стоїть пам'ятник людині, яка власноруч вбила свого сина, повстання, в принципі не можливо! Так що навіть не сподівайтеся! З таким народом у Путіна бетонний запас міцності і абсолютна підтримка!», – прокоментував Кім Ахеджаков.

Пам'ятник поставили на набережній річки Ока, поруч з Богоявленським собором – там, де, як вважають історики, була закладена фортеця, яка стала містом Орлом. На відкритті біля пам'ятника зібралися до сотні городян. На церемонії були присутні губернатор Орловської області Вадим Потомський, лідер московського байкерського клубу «Нічні вовки» Олександр «Хірург» Залдостанов, письменник Олександр Проханов, політик Сергій Кургінян.

Варто нагадати, спочатку пам'ятник Грозному планувалося встановити 3 серпня, але жителі влаштували пікети на знак протесту. Захід перенесли на 16 жовтня. До суду було подано позов з вимогою заборонити установку пам'ятника навпроти будівлі Театру юного глядача. В результаті пам'ятник встановили на набережній.

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