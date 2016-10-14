валюта
СпецтемаБританія дозволила своїм пілотам збивати російські літаки

Блогер розповів як Росія своєю недолугою зовнішньою політикою дратує Китай

Блогер розповів як Росія своєю недолугою зовнішньою політикою дратує Китай
Блогер Олександр Коваленко на власній сторінці в Фейсбук коментує останні зовнішньополітичні заяви представників Російської Федерації і прогнозує, до яких наслідків вони можуть призвести, - про це інформує replyua.net.

Так, за словами блогера, Російська влада веде дуже ризиковану і нерозсудливу гру на міжнародній військовій арені. Наприклад, нещодавно речники Російської Федерації обмовились, що хотіли б відновити свою військову базу на території В’єтнаму. На перший погляд – чудова ідея для тієї, яка «встає з колін». Але лише на перший погляд – той, хто хоч трохи розуміється на геополітиці, знає, що відносини між В’єтнамом та Китаєм доволі таки напружені, і розміщення на території першого військової бази іноземної держави навряд чи порадувало б Пекін. На щастя, у Ханої відразу ж «остудили» російські зовнішньополітичні амбіції, але «осад» залишився.

Не бажаючи зупинятись на досягнутому, Кремль заявив, що почне постачати Індії зенітно-ракетні комплекси С-400 «Тріумф». Справа в тому, що такі озброєння серйозно змінюють баланс сил в регіоні. А основним суперником Індії тут є Пакистан, який знаходиться під покровительством Китаю - знову Росія дратує Пекін своїми «понтами». Чи надовго вистачить терпіння у держави, яка вже практично окупувала російський Далекий Схід? – цікавиться блогер.

Горячая тема: Олланд: если Путин еще что-то вытворит, Украина войдет в НАТО
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день

Свежие новости

Власти США экстрадируют мексиканского наркоборона

Путін подарував Росії найбажаніше – ікону Сталіна – блогер

Никифоров: захват Крыма РФ - идеальный классический пример гибриной операции

Що означатимуть «дипломатичні санкції» проти Росії?

ЕС готовит новые санкции против России

Россия опровергает гибель шесть российских военных в Сирии

Британские волонтеры возмущены отказом въезда во Францию

Порошенко закликав Захід перестати бути наївним

Крым посетили итальянские депутаты-сепаратисты

Путін запропонував три сценарії для України – блогер

Блогер про «Іскандери» в Калінінграді: чи було воно того варте?

Представители США и России вновь сядут за стол переговоров в Лозанне

Ахеджаков: Мазохізм – основа національної ідеї Росії

Блогер розповів як Росія своєю недолугою зовнішньою політикою дратує Китай

Фейгин: "украинский диверсантов" перевезли из Крыма в Москву

Чи вдасться звільнити Мосул від бойовиків Ісламської держави?

Російські війська знову зазнали втрат. Цього разу – в Сирії

Багата Росія: в Омській області «Газпром» відключив газ школам і дитсадкам за борги

У Лондоні підтвердили, що нові санкції проти Росії «в процесі»

В Крыму поставят памятник Путину

 Новости за день