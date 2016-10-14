Блогер розповів як Росія своєю недолугою зовнішньою політикою дратує Китай

Блогер Олександр Коваленко на власній сторінці в Фейсбук коментує останні зовнішньополітичні заяви представників Російської Федерації і прогнозує, до яких наслідків вони можуть призвести, - про це інформує replyua.net.
Так, за словами блогера, Російська влада веде дуже ризиковану і нерозсудливу гру на міжнародній військовій арені. Наприклад, нещодавно речники Російської Федерації обмовились, що хотіли б відновити свою військову базу на території В’єтнаму. На перший погляд – чудова ідея для тієї, яка «встає з колін». Але лише на перший погляд – той, хто хоч трохи розуміється на геополітиці, знає, що відносини між В’єтнамом та Китаєм доволі таки напружені, і розміщення на території першого військової бази іноземної держави навряд чи порадувало б Пекін. На щастя, у Ханої відразу ж «остудили» російські зовнішньополітичні амбіції, але «осад» залишився.
Не бажаючи зупинятись на досягнутому, Кремль заявив, що почне постачати Індії зенітно-ракетні комплекси С-400 «Тріумф». Справа в тому, що такі озброєння серйозно змінюють баланс сил в регіоні. А основним суперником Індії тут є Пакистан, який знаходиться під покровительством Китаю - знову Росія дратує Пекін своїми «понтами». Чи надовго вистачить терпіння у держави, яка вже практично окупувала російський Далекий Схід? – цікавиться блогер.
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