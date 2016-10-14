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Російські війська знову зазнали втрат. Цього разу – в Сирії

Російські війська знову зазнали втрат. Цього разу – в Сирії
Бойовики одного із угруповань, які діють на території Сирії, оприлюднили інформацію, відповідно до якої у результаті їх атаки особовий склад збройних сил Російської Федерації зазнав втрат, - про це replyua.net інформує з посиланням на «Цензор.нет».

Так, терористи угрупування «Файлак аль-Шам» повідомили західній пресі, що вбили шістьох російських військовослужбовців у провінції Хама. Крім солдатів РФ, у інциденті також постраждали сирійські та іранські військові. Як повідомляється, терористи слідкували за особовим складом збройних сил цих держав протягом трьох місяців, а потім завдали удару. Поки-що ніяких деталей інциденту пресі дізнатись не вдалося. Як сирійські та іранські інформаційні агенції, так і речники російських збройних сил поширену інформацію поки-що ніяк не коментують.

Нагадаємо, влітку цього року британські ЗМІ оприлюднили інформацію, відповідно до якої втрати особового складу російських збройних сил в Сирії перевищують три сотні осіб. Російська сторона повідомлення заперечила, проте офіційних даних про кількість загиблих солдатів не надала – відповідно до новел російського законодавства втрати особового складу в армії, навіть у мирний час, є засекреченими.

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