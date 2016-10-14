Эксперт: Путин защищает «4 сорта» русских

Политолог Петр Олещук на своей странице в Фейсбуке написал о том, что Путин делит русских по районам их проживания, передает replyua.net. По словам политолога, все эти русские живут в Украине: в Одессе их защищают с помощью поджогов и стрельбы, на Донбассе – с помощью криминальных элементов и разрушений, в Крыму – с помощью российской администрации и аннексии, в Киеве – по логике Путина, русских уже можно не защищать.
Таким образом, отмечает Олещук, в Украине четыре сорта русскоязычных, однако сами русскоязычные не всегда могут понять, чего от них добивается Путин. «Авторам новой редакции образовательного законодательства необходимо учесть, что любая русскоязычная школа в Украине станет маяком для российского президента, и ему обязательно захочется ее защищать. Такая защита может быть и дипломатической, и в виде бомб – ведь ради «братской помощи» можно пойти на что угодно», считает политолог.
Напомним, что ранее Путин заявил о том, что РФ обязана защищать русских на Донбассе, поэтому отреагировала на стремление людей и даже на желание тех, кто проживает в Крыму.
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