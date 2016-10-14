Ганапольский: уровень напряженности растет, и РФ не избежит наказания

В России абсолютное большинство депутатов проголосовало за создание постоянной военной базы в Сирии, и эта новость, несомненно, еще больше поднимет международную напряженность, однако не поможет Путину уйти от ответственности. Как сообщает replyua.net, об этом пишет Матвей Ганапольский в блоге для Эха Москвы. По словам российского журналиста, база будет бессрочной, и все сотрудники получат дипломатический статус, а сирийская сторона вообще не будет иметь к базе никакого отношения – власти Сирии дают добро на то, что будет делать российская авиация.
Более того, в связи с деятельностью российских военных, вне зависимости от того, какими они будут, сирийская сторона не сможет подавать иски, а для персонала базы приготовлено самое «сладенькое на десерт» - они будут беспрепятственно пересекать сирийскую границу, а их вещи не будут подлежать досмотру таможни и сирийских пограничников. «Международная напряженность выходит на новую ступень из-за действий РФ, поскольку до этого Сирия не давала согласия на размещение военной базы, и там, кроме российской базы, других баз никогда не было. В скором времени США предпримут ответные меры и разместят свои базы по периметру всей Сирии. Кроме того, члены Совфеда России разрешили беспрепятственно провозить на сирийские территории контрабанду, а из Сирии тоже можно будет вывозить все, что хочется, в том числе и наркоту, которая там отменного качества», подчеркивает журналист.
По словам Ганапольского, российская военная база будет существовать лишь до того дня, пока у власти стоит Асад – как только его вышвырнут, следом за этим событием вышвырнут и российских военных, поскольку база нужна не самим сирийцам, половина из которых выступает против своего лидера, а лично ему, в качестве охраны, но с мощными ракетами. «Существует и еще одна накладка. Кремль наивно думает, что сможет избежать ответственности за бомбежки оппозиции в Сирии, однако оппозицией являются те же жители Сирии, и вот, когда Асада отправят в отставку, а к власти придет та самая оппозиция, для России начнется трибунал. Это дополнительно к малайзийскому Боингу, расстрелу гумконвоя вблизи Алеппо и другим преступлениям РФ», считает Ганапольский.
По его мнению, Совфед России ратифицировал не базу, а право России на новые военные преступления, на преступления против человечности. Кроме того, он ратифицировал и право международного суда привлекать РФ к ответственности, и это уже не первая огромная ошибка Совета Федерации – также они подмахнули аннексию в Крыму и военные действия в Грузии.
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