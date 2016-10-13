валюта
СпецтемаБританія дозволила своїм пілотам збивати російські літаки

Російська поліція буде розганяти масові протести інфразвуком

Російська поліція буде розганяти масові протести інфразвуком
Сьогодні, тринадцятого жовтня 2016 року, стало відомо, що російські правоохоронці вирішили закупати акустичну зброю «Шепіт», яка покликана впливати на психологію натовпу, - про це replyua.net інформує з посиланням на матеріали видання Каспаров.ру.

Так, відповідну заявку було розміщено на офіційному сайті російського Міністерства внутрішніх справ. Планується провести закупівлю двадцяти п’яти пристроїв «Шепіт» загальною вартістю понад сорок мільйонів російських рублів. Цей вид засобів впливу має бути замаскований під стандартні поліцейські щити і видаватиме звуки гучністю до ста двадцяти децибел. Свідомо інфразвукові коливання особи не чутимуть – вони знаходяться нижче порогу сприйняття людського слуху. Тим не менш, вплив інфразвуку спричиняє в індивіда відчуття страху, тривоги і викликає бажання втекти.

Засоби будуть використовувати для розгону протестів чи небажаних демонстрацій. Експерти називають їх більш гуманними порівняно з традиційними методами – сльозоточивим газом та водометами, адже людина покидає місце збору сама. Як зазначають ЗМІ, вперше таку зброю використали американці – у 2000 році вони оснастили нею свої кораблі для захисту від нападів піратів.

Горячая тема: Манн: Бальчун начинает звереть
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
13 окт 2016
24947

Манн: Бальчун начинает звереть

Глава «Укрзализныци» Войцех Бальчун дал интервью, в котором отчитался за первые сто дней своей работы на высокой должности, и, судя по всему, этот парень уже начинает звереть. Как передает

13 окт 2016
8489

Сазонов: «Вольдемар, вас будут очень сильно бить за Сирию и за Украину – то есть дважды»

Как передает replyua.net, известный украинский блогер Кирилл Сазонов на своей странице в соцсети Facebook прокомментировал резкую критику и выпады с обвинениями в адрес России, прозвучавшие на


Свежие новости

П’ята колона Росії у Верховній Раді

Саакашвілі: грузинська мрія, яка не стала реальністю в Україні

Російська поліція буде розганяти масові протести інфразвуком

Нові репресії проти кримських татар

Російський адвокат Фейгін став невиїзним

Затримані в Криму «диверсанти» знайшлися в московському СІЗО

Трамп стверджує, що нікого не домагався

Нобелевскую премию в области литературы получил известный американский музыкант

Нова російська ініціатива – довічне правління Путіна

В Крыму завели уголовное дело за уклонение от призыва в российскую армию

У Росії заявляють, що втратили інтерес до ПАРЄ

Блогер: Україна зробила потужний удар по дипломатичних зусиллях Кремля

Скандальний законопроект у Латвії: вчителів пропонують звільняти за «нелояльність»

Последствия стихии в Одессе будут устранять военные

Американська преса придумала п’ять способів, якими Вашингтон може покарати Путіна

Президент Филиппин бросил вызов США, ЕС и ООН

Министерство юстиции РФ выступило с инициативой законодательного возрождения ГУЛАГ

Reuters: США рассматривает возможность ведения открытых военных действий против России

Вашингтон заблокував фінансування Росії по лінії МВФ і Світового банку

Новым Генсеком ООН избран Антонио Гутерреш

 Новости за день