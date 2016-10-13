Російська поліція буде розганяти масові протести інфразвуком

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Сьогодні, тринадцятого жовтня 2016 року, стало відомо, що російські правоохоронці вирішили закупати акустичну зброю «Шепіт», яка покликана впливати на психологію натовпу, - про це replyua.net інформує з посиланням на матеріали видання Каспаров.ру.Так, відповідну заявку було розміщено на офіційному сайті російського Міністерства внутрішніх справ. Планується провести закупівлю двадцяти п’яти пристроїв «Шепіт» загальною вартістю понад сорок мільйонів російських рублів. Цей вид засобів впливу має бути замаскований під стандартні поліцейські щити і видаватиме звуки гучністю до ста двадцяти децибел. Свідомо інфразвукові коливання особи не чутимуть – вони знаходяться нижче порогу сприйняття людського слуху. Тим не менш, вплив інфразвуку спричиняє в індивіда відчуття страху, тривоги і викликає бажання втекти.Засоби будуть використовувати для розгону протестів чи небажаних демонстрацій. Експерти називають їх більш гуманними порівняно з традиційними методами – сльозоточивим газом та водометами, адже людина покидає місце збору сама. Як зазначають ЗМІ, вперше таку зброю використали американці – у 2000 році вони оснастили нею свої кораблі для захисту від нападів піратів.