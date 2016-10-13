Нова російська ініціатива – довічне правління Путіна

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З черговою химерною ініціативою виступили російські «громадські активісти» - цього разу вони пропонують внести до Основного закону поправки, які дозволять Путіну очолювати державу до кінця життя, - про це replyua.net інформує з посиланням на ресурс Каспаров.ру.Так, члени громадської організації «Національний комітет +60» пропонують виключити з тексту російської Конституції положення, яке обмежує право президента займати його посаду не більше як двома строками поспіль. За їх словами, зараз «настав час публічно заявити на весь світ про нашу авторитарність, а Володимиру Путіну дати надзвичайні повноваження і безмежну свободу маневру». Активісти стверджують, що лише тотальна консолідація суспільства навколо російського президента і щира віра народу в його вище призначення в змозі відвести загрозу політичної блокади від Кремля.Також ці особи не оминули і актуальну для російського суспільства тему щодо встановлення заборони проживання родичів державних службовців закордоном. Активісти закликали російський уряд «видати циркуляр», яким рекомендувати чиновникам всіх рівнів евакуювати своїх близьких осіб назад на територію Російської Федерації протягом десяти днів.