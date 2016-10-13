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Американська преса придумала п’ять способів, якими Вашингтон може покарати Путіна

Американська преса придумала п’ять способів, якими Вашингтон може покарати Путіна
Оглядачі американського журналу Foreign Policy прокоментували зроблену нещодавно заяву речника Білого дому, в якій останній пригрозив Російській Федерації «пропорційними заходами» за кібер-атаки на поштові скриньки політиків та сайти органів державної влади Сполучених штатів Америки, - про це інформує replyua.net.

Так, журналісти зазначають, що питання про те, що варто вважати «адекватною і пропорційною» реакцією на хакерську атаку, залишається відкритим. Тим не менш, можна запропонувати низку заходів, які допоможуть покарати Кремль. По-перше, варто офіційно перерахувати осіб, які несуть відповідальність за організацію таких атак – видання вважає, що тавро «кібер-злочинця» поставить у незручне становище багатьох російських високопосадовців. По-друге, американські спецслужби цілком можуть створити реальні інструменти протидії російській цензурі в інтернеті – так, доволі багато інтернет-ресурсів є недоступними для росіян через заборони державних органів. Фахівці із США можуть допомогти місцевим активістам у доступі до незаангажованої інформації. Більш агресивним є третій спосіб – розкриття інформації про приховані банківські рахунки російських політичних лідерів, в тому числі – у закордонних офшорах. Після цього до них мають бути застосовані індивідуальні санкції. Злегка спірним видається четвертий спосіб покарання – безпосередній вплив на ті комп’ютери, з яких велись атаки. Арсенал спецслужб нині дозволяє практично все – від простих вірусів-троянів до знищення жорсткого диску без можливості відновлення. І п’яте – до всіх цих заходів Сполучені штати мають залучити своїх союзників.

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