Американська преса придумала п’ять способів, якими Вашингтон може покарати Путіна

Оглядачі американського журналу Foreign Policy прокоментували зроблену нещодавно заяву речника Білого дому, в якій останній пригрозив Російській Федерації «пропорційними заходами» за кібер-атаки на поштові скриньки політиків та сайти органів державної влади Сполучених штатів Америки, - про це інформує replyua.net.
Так, журналісти зазначають, що питання про те, що варто вважати «адекватною і пропорційною» реакцією на хакерську атаку, залишається відкритим. Тим не менш, можна запропонувати низку заходів, які допоможуть покарати Кремль. По-перше, варто офіційно перерахувати осіб, які несуть відповідальність за організацію таких атак – видання вважає, що тавро «кібер-злочинця» поставить у незручне становище багатьох російських високопосадовців. По-друге, американські спецслужби цілком можуть створити реальні інструменти протидії російській цензурі в інтернеті – так, доволі багато інтернет-ресурсів є недоступними для росіян через заборони державних органів. Фахівці із США можуть допомогти місцевим активістам у доступі до незаангажованої інформації. Більш агресивним є третій спосіб – розкриття інформації про приховані банківські рахунки російських політичних лідерів, в тому числі – у закордонних офшорах. Після цього до них мають бути застосовані індивідуальні санкції. Злегка спірним видається четвертий спосіб покарання – безпосередній вплив на ті комп’ютери, з яких велись атаки. Арсенал спецслужб нині дозволяє практично все – від простих вірусів-троянів до знищення жорсткого диску без можливості відновлення. І п’яте – до всіх цих заходів Сполучені штати мають залучити своїх союзників.
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