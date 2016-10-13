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Министерство юстиции РФ выступило с инициативой законодательного возрождения ГУЛАГ

Министерство юстиции РФ выступило с инициативой законодательного возрождения ГУЛАГ
Министерство юстиции РФ сегодня выступило с предложением изменить порядок отбывания наказания в виде общественных работ. По мнению ведомства, общественные роботы должны выполняться нарушителем на объектах государственных корпораций – об этом сообщает replyua.net со ссылкой на «15 минут».

Сообщение об этом поступило от общественного деятеля и активиста РФ Владимира Осечкина. Он отметил, что «возрождение ГУЛАГ в России» решили производить незаметно. Поскольку принудительный труд запрещен Конституцией Российской Федерации, введения такой формы наказания кремлевские власти решили проводить завуалированно. Активист отмечает, что права трудящийся в России защищаются законом, однако не лиц, отбывающих наказания в местах лишения свободы и выполняющий общественные работы. Осечкин объяснил, что законодательная база об организации общественных работ в стране до сих пор не сформирована, поэтому права лиц, приговоренных к наказанию этого вида, ничем не гарантированы. Фактически, отбытие этого наказания на объектах государственных корпораций, является подобием ГУЛУГа. Активист подчеркивает, что в РФ нужен не рабский труд, а современная пенитенциарная система без пыток и эксплуатации заключенных. «Наказание в такой форме никого не исправит и не перевоспитает, а только еще больше озлобит», - отмечает Осечкин.

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