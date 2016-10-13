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Вашингтон заблокував фінансування Росії по лінії МВФ і Світового банку

Вашингтон заблокував фінансування Росії по лінії МВФ і Світового банку
У МЗС Росії злякалися директиви американським представникам в фінансових організаціях. Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова повідомила, що Вашингтон розіслав таємну директиву своїм представникам в МВФ і Світовому банку з вимогою заблокувати фінансування програм, пов'язаних з Росією, передає replyua.net.

Марія Захарова констатувала, що в російсько-американських відносинах «хороших новин взагалі немає» і звинуватила Вашингтон в продовженні руйнування двосторонніх відносин і в розпалюванні ворожнечі. Вона нагадала, що практично щодня лунають погрози до розширення санкцій і заклики до світової спільноти піти тим же шляхом та зробити Росію «країною-ізгоєм».

Захарова зазначила, що США вже не приховують, що «основною метою санкцій політики є нанесення шкоди економіці РФ». На думку представника МЗС РФ, «рівень русофобської пропаганди» вже «просто зашкалює». Вона також назвала брехнею поширені відомості про «російських хакерів» і пояснила, що таким чином американському обивателю вбивається в голову образ Росії, як кровавого злого ворога.

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