Експерт поховав хворі фантазії Путіна про унікальну радіоелектронну зброю Росії

Головний редактор журналу «Арсенал Вітчизни» Віктор Мураховський піддав жорсткій критиці інформацію про розробку в Росії радіоелектронної зброї, здатної без снаряда вражати техніку противника. На думку експерта, все це не більше ніж вигадка піарників, передає replyua.net.
В ефірі радіостанції НСН головний редактор журналу «Арсенал Вітчизни» Віктор Мураховський прокоментував «сенсаційну» новину про те, що в Росії пройшли перші випробування прототипу радіоелектронної зброї, яка не має аналогів у світі. Зокрема, офіційний представник «Об'єднаної приладобудівної корпорації» повідомляв, що ця зброя «діє на нових фізичних принципах» і здатна виводити з ладу техніку противника на величезній відстані, причому без снарядів, а спрямованою енергією. Таким чином можна виводити з ладу апаратуру безпілотників, літаків і вражати високоточну зброю.
Мураховський зазначив, що коментуючи це повідомлення, йому хочеться повторити нецензурне висловлювання глави МЗС РФ Сергія Лаврова про жіночий половий орган. Експерт підкреслив, що на його думку, все це неграмотна подача піар-служби «Об'єднаної приладобудівної корпорації» і тепер за такі заголовки будуть віддуватися технічні фахівці. Зокрема, Мураховський пояснив, що світова наука за останні п'ятдесят років ніяких нових фізичних принципів не відкривала.
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