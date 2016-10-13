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В'єтнам поставив хрест на розміщенні російських військових баз

В'єтнам поставив хрест на розміщенні російських військових баз
Як передає replyua.net, В'єтнам заздалегідь відмовив Росії в розміщенні військової бази. В'єтнам виключив появу іноземних військових баз на своїй території. При цьому раніше в Міноборони РФ заявили, що можуть відновити радянські військові бази на Кубі та у В'єтнамі.

В'єтнам не дозволить іноземним державам розміщувати на своїй території військові бази. Про це міністр закордонних справ республіки Ле Хай Бінь заявив на брифінгу в Ханої, передає Reuters.

За словами дипломата, політика В'єтнаму полягає в тому, що Ханой на має наміру об'єднуватися з ким-небудь проти третьої сторони. Разом з тим в травні цього року посол В'єтнаму в Москві Нгуен Тхань Шон заявляв, що його країна не заперечує проти повернення Росії на базу в Камрані в тому випадку, якщо вона буде використовуватися в мирних цілях.

Минулого тижня в Міноборони РФ повідомили, що російські військові бази можуть повернутися на Кубу і до В'єтнаму. Конкретні терміни у військовому відомстві не назвали, зазначивши, що працюють над цією «проблемою».

Прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков пояснив можливе повернення баз до В'єтнаму і на Кубу національними інтересами Росії. Пєсков нагадав про світову ситуацію в останні два роки, за які в міжнародні справи і режим міжнародної безпеки були внесені серйозні корективи.

До 2002 року в Камрані перебувала військово-морська база ВМФ РФ. Вона дозволяла Тихоокеанському флоту контролювати південну частину Тихого океану і весь Індійський. Об'єкт був закритий в 2002 році.

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