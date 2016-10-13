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Генерал: Жириновского заставили сказать о ядерной войне

Генерал: Жириновского заставили сказать о ядерной войне
Дмитрий Уманец, генерал-лейтенант запаса, рассказал в эфире Обозревателя о том, что сам Владимир Жириновский не стал бы обвинять Клинтон в желании развязать ядерную войну, и в этом ему «кто-то помог». Как сообщает replyua.net, Уманец считает, что слова Жириновского о том, что в случае президентства Клинтон развяжет ядерную войну, не принадлежат этому политику, и заявление наверняка исходило от руководства Кремля, а лидер ЛДПР его только озвучил.

Генерал подчеркнул, что у Жириновского хватает дури на скандальные заявления, но он всегда озвучивает лишь то, что хотят слышат в Кремле. «Такие заявления нельзя игнорировать, но и нельзя полностью им верить. Сейчас атака идет со всех сторон, но в Кремле уже выдыхаются этой неправдой и ложью, однако пока она успешно проходит в массы. Перспектива того, что РФ нанесет ядерный удар по США, ничтожна. В Штатах дураков нет, и, если там узнают, что Кремль готовится к удару, - а там обязательно узнают, США первыми нанесут предупреждающий удар», уверен генерал.

И у России, и у США есть оружие, есть разведка, но тут палка о двух концах, и в любом случае, США быстро отреагируют, если в РФ начнут к этому готовиться.

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