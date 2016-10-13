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РФ готується до санкцій ще на 3 роки

РФ готується до санкцій ще на 3 роки
Під час розробки державного бюджету на 2017 – 2019 роки Російська Федерація передбачає збереження санкцій. Про це сьогодні, 13-го жовтня, пише російське агентство «Інтерфакс», посилаючись на дані від прем’єр-міністра РФ Дмитра Медведєва, передає replyua.net.

«Ми також включали ймовірність збереження санкцій, які вже на протязі майже трьох років нам доводиться приймати. Отже нам потрібно уникнути можливого ризику збереження цих санкцій, щоб у подальших роках не було проблем у економіці», - зазначається у повідомленні. Як розповідає Медведєв, у наступних роках Кабмін Російської Федерації очікує не тільки збереження, а й зростання економічних показників, не зважаючи на обмеження з боку Заходу.

Як відомо, антиросійські санкції почали з’являтися після того, як «зелені чоловічки» в 2014 році вторглися на територію України – до АР Крим. Першими, хто запровадив санкції були США та Європа. Цей приклад підхопили і в Японії, Канаді, Швеції, Норвегії, Новій Зеландії, Австрії та ін. Разом з Україною кількість країн, які ввели санкції проти Росії – 41. РФ у відповідь запровадила власні «антисанкції». На сьогоднішній день, за даними Мінекономіки РФ, загальний економічний фон країни залишається стабільним.

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