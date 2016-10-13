У РФ заявляють, що створили принципово новий тип зброї

У Росії кажуть, що їм вдалося створити та випробувати першу у світі радіоелектронну зброю за новими фізичними принципами, подібної якій немає у всьому світі. Про це під час виставки зброї «АрмХайтек-2016» розповів офіційний представник компанії-розробника новітньої зброї «Об’єднана приладобудівна корпорація», пишуть російські «РІА Новини», передає replyua.net.
«На сьогоднішній день ми маємо такі зразки новітньої зброї, які вже при випробуваннях змогли показати на що здатні. Не принципово новий вид зброї, подібного якому немає в Росії, і я не побоюсь цього сказати, - подібного немає у всьому світі. Поголовна особливість новітнього озброєння полягає в тому, що тепер вражати техніку противника можна без застосування традиційного виду озброєння, таких як протитанкові міни чи снаряди. Тепер ліквідувати техніку противника можна завдяки скерованій енергії», - заявив він. За словами представника розробника, ця енергія діє на бортові комп’ютери, виводячи їх з ладу. Таким чином можна «збивати» сучасні літаки, безпілотні літальні апарати та іншу високочастотну зброю. Він зауважив, що завдяки такому принципу можна буде відмовитися від дорого вартісного класичного принципу ведення війни.
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