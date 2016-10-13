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Панфилов: нервный Путин на переговорах с Эрдоганом

Панфилов: нервный Путин на переговорах с Эрдоганом
Путин довольно нервно перенес даже не переговоры, а необходимость встречи с Реджепом Эрдоганом, а ведь еще несколько месяцев назад российский президент называл своего коллегу «турецкой кликой». Как информирует replyua.net, об этом в блоге на Крым. Реалии пишет Олег Панфилов. По словам грузинского профессора, Путин участвовал в энергетическом конгрессе, прошедшем в Стамбуле, но конгресс стал лишь поводом для переговоров с Эрдоганом. Ранее, отмечает Панфилов, Эрдоган и Путин встречались в Санкт-Петербурге, и сейчас уже сложно разобраться в том, кто из них сильнее нуждается друг в друге, - России нужны продукты питания, нужно избавиться от плохо продаваемого газа, а у Эрдогана интересы сводятся, естественно, к туристическому бизнесу.

«Судя по тому, что мы увидели на последней пресс-конференции, президент России нервно перенес саму необходимость вести вежливую беседу с человеком, которого еще недавно он называл «турецкой кликой». От Путина исходил оскорбительный накал, а Эрдоган пошел еще дальше – по количеству оскорблений опередил даже Саакашвили. От Путина мы услышали массу недипломатических фраз, после которых в обычной жизни он бы получил по морде, но Эрдоган является наследником восточной дипломатии, и он знает, что из любой ситуации можно извлечь выгоду», пишет профессор. По мнению Панфилова, Эрдоган смог приструнить даже воспитанника ленинградской подворотни, и на пресс-конференции российский глава постоянно дергался, его глаза бегали по сторонам, когда турки почтительно улыбались, а, когда было заявлено о скидках на газ, турецкая сторона и вовсе победоносно хмыкнула.

«Путин вряд ли будет выполнять все свои обязательства. На пресс-конференции присутствовал и Сергей Лавров, который почему-то выглядел отрешенным и скованным. Из этого можно понять, что именно глава МИДа будет отвечать за все обещания, данные Путиным в Стамбуле. Эрдоган действительно стал партнером – нанес удар в спину, а теперь аккуратно поворачивает клинок», считает Панфилов. Между тем, в российской прессе уже появились восторженные публикации, пишет профессор, и теперь остается дождаться того, как начнут публиковать материалы про давнюю дружбу двух президентов и многовековые отношения России и Турции.

Российская пропаганда, как была бессовестной, так и останется, уверен эксперт, но Путину нужно помнить, что он числится президентом огромной страны, и его высказывания тиражируются не только в РФ, но и во всем мире. Панфилов приводит фразу Путина, сказанную через некоторое время после того, как турецкие военные сбили российский самолет: «Только, наверное, Аллах знает, зачем они это сделали. И видимо, Аллах решил наказать правящую клику в Турции, лишив ее разума и рассудка». Сказанное туркам считается тягчайшим оскорблением для мусульманина.

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