Сенсация: рейтинг Путина упал до показателей трехлетней давности

Согласно результатам нового опроса Левада-Центр, доверие россиян к правительству и Путину опустилось до уровня так называемого «докрымского периода».
Как сообщает replyua.net, жители РФ, похоже, окончательно потеряли веру в светлое будущее. Еще год назад правительству доверяли 45 процентов россиян, сейчас их число сократилось до рекордно низких 26 процентов. Что касается рейтинга Владимира Путина, то он претерпел серьезные изменения. Год назад Путину доверяли, по разным оценкам, от 80 до 89 процентов россиян, сейчас таких осталось 74 процента. Россияне перестали верить местным органам власти, депутатам из Госдумы, местным политическим партиям и Совету Федерации. Уровень доверия сократился до 12-24 процентов. Зато россияне доверяют армии - не меньше 60 процентов и органам государственной безопасности – 46 процентов.
В Левада-Центре подчеркнули, что, несмотря на такие ощутимые падения рейтингов доверия, показатели по-прежнему достаточно высокие по сравнению с 2012 годом, когда, к примеру, президенту доверял только 51 процент россиян, а армии – 39 процентов. В этом году резко снизилось доверие к церкви – только 43 процента против 53 процентов в прошлом году. А Путин, кстати, вернулся к своим «докрымским показателям».
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