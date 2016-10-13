валюта
СпецтемаПортніков: Київ вперше з часів мінських перемовин почав диктувати свої умови Москві

Сенсация: рейтинг Путина упал до показателей трехлетней давности

Сенсация: рейтинг Путина упал до показателей трехлетней давности
Согласно результатам нового опроса Левада-Центр, доверие россиян к правительству и Путину опустилось до уровня так называемого «докрымского периода».

Как сообщает replyua.net, жители РФ, похоже, окончательно потеряли веру в светлое будущее. Еще год назад правительству доверяли 45 процентов россиян, сейчас их число сократилось до рекордно низких 26 процентов. Что касается рейтинга Владимира Путина, то он претерпел серьезные изменения. Год назад Путину доверяли, по разным оценкам, от 80 до 89 процентов россиян, сейчас таких осталось 74 процента. Россияне перестали верить местным органам власти, депутатам из Госдумы, местным политическим партиям и Совету Федерации. Уровень доверия сократился до 12-24 процентов. Зато россияне доверяют армии - не меньше 60 процентов и органам государственной безопасности – 46 процентов.

В Левада-Центре подчеркнули, что, несмотря на такие ощутимые падения рейтингов доверия, показатели по-прежнему достаточно высокие по сравнению с 2012 годом, когда, к примеру, президенту доверял только 51 процент россиян, а армии – 39 процентов. В этом году резко снизилось доверие к церкви – только 43 процента против 53 процентов в прошлом году. А Путин, кстати, вернулся к своим «докрымским показателям».

Горячая тема: Британія дозволила своїм пілотам збивати російські літаки
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
12 окт 2016
12834

Пресс-секретарь Организации договора о коллективной безопасности: нет никаких украинцев как нации

Владимир Зайнетдинов, занимающий должность пресс-секретаря в Организации договора о коллективной безопасности на своей странице в facebook заявил, что не считает украинцев нацией.


Свежие новости

Гройсман хоче звільнити тих, хто провалив підготовку до зими

Синоптики предупреждают: циклон из Одессы движется вглубь Украины

КС вирішить питання конституційності позбавлення звання президента Януковича

«С заботой о россиянах»: Путин выделил Индии миллиарды долларов

Бойовики ДНР заявили, що Стрєлков-Гіркін не допомагає своїй родині, і взяли його дітей під опіку – блогер

Запоріжжя попередили про погіршення погоди. ДСНС закликає людей не виходити з домівок

Панфилов: нервный Путин на переговорах с Эрдоганом

Система відеофіксацій показує, як українці не вміють дотримуватись ПДР

«Батькивщина» и Радикальная партия наименее последовательны в голосовании за социальные законы, - КИУ

Савченко все таки визнала, що нещодавно була в окупованому Донбасі

Манн: Бальчун начинает звереть

Через негоду в Одесі загинула дитина. Завдані численні збитки

Сенсация: рейтинг Путина упал до показателей трехлетней давности

В рейтинге самых доступных для туристов городов Европы Киев попал в десятку

Лавров не прогнозирует войну с США

В Карпатах выпало рекордное количество снега

Шипилов: в огромной и гордой стране нашли новый способ экономии бюджета

«Укрзализныця»: износ грузовых составов превысил 90 процентов

Манн: Евробанк и ЕБРР выдают 300 миллионов евро кредита «Укрзализнице»

Мощнейший шторм в Одессе продолжается – большой фоторепортаж

 Новости за день